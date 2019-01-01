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هكذا نجا جنود الجيش من صواريخ حزب الله الأخيرة في مستوطنة "افيفيم"

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا نجا جنود الجيش من صواريخ حزب الله الأخيرة في مستوطنة "افيفيم"


القدس المحتلة / سما /

كشفت تحقيقات إسرائيلية معلومات جديدة حول العملية التي نفذها حزب الله، مطلع أيلول/سبتمبر الماضي والتي استهدفت مدرعة إسرائيلية في مستوطنة "افيفيم" شمال إسرائيل".

واعتبرت تحقيقات عسكرية أجراها قائد الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أمير برعام، أن عدم سقوط جنود قتلى في عملية أفيفيم، كان من قبيل الصدفة.

ووفقاً لصحيفة "إسرائيل اليوم العبرية"، خلافا لتقديرات إسرائيلية سابقة بأن مقاتلي الحزب تعمدوا عدم قتل جنود، فإن العملية كانت تهدف إلى قتل جنود إسرائيليين، و"لحسن الحظ" لم يُقتلوا.

وحسب التحقيقات الإسرائيلية، دخلت سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية مصفحة، وبداخلها طبيب عسكري وأربعة جنود إلى طريق ممنوع السير فيه في منطقة أفيفيم، ورصد مقاتلو حزب الله السيارة وأطلقوا صواريخ مضادة للمدرعات باتجاهها.

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