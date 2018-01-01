تشييع جثمان الشهيد شاهين وسط قطاع غزة

غزة / سما /

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الفتى عماد خليل شاهين (17 عاما) بعد ساعات من تسليمه من قبل الاحتلال، عقب احتجاز دام نحو سنة.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الفتى في المخيم صوب مسجد حسن البنا لأداء صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء، وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

وكانت سلطات الاحتلال سلّمت جثمان الشهيد شاهين صباح اليوم عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع بعد احتجازه منذ استشهاده في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثاني 2018 أثناء مشاركته في المسيرات السلمية التي تقام على الحدود الشرقية لمخيّم البريج، حيث اختطفته قوات الاحتلال في حينه، قبل أن تعلن عن استشهاده.