مواطن يسلم دراجته الغير قانونية لشرطة محافظة بيت لحم

بيت لحم / سما /

قام احد المواطنين بتسليم دراجته النارية غير القانونية ذلك بإحضارها إلى مركز شرطة بيت فجار في محافظة بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مواطن من سكان بلدة بيت فجار قام بتسليم دراجة نارية غير قانونية كان يملكها وذلك بعد إحضارها إلى مركز شرطة بيت فجار في محافظة بيت لحم مطالبا الشرطة بمصادرتها وإتلافها حفاظا على حياته وحياة افراد عائلته الذين كانوا يستخدموها وعدم تعريضهم للخطر .

من جهته أكد العقيد حقوقي طارق الحاج مدير شرطة محافظة بيت لحم على أن هذه الخطوة التي قام بها المواطن هي خطوة جريئة كونها غير اعتيادية ، متمنياَ على جميع الموطنين أن يحذو حذو هذا المواطن والذي قام بتسليم دراجته غير القانونية من خلال ثقته بالشرطة والتي تستحق الشكر الاحترام .