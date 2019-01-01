اشتية: سنطلق مبادرة لتدريب الشباب على الترميز والبرمجة

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: "سنطلق مبادرة من أجل تدريب الشباب على الترميز والبرمجة (Coding)، بواقع 1000 متدرب سنويا، من أجل خلق ميزة تنافسية لفلسطين بين دول العالم، بما يساهم في خفض نسبة البطالة بين صفوف خريجي الجامعات".

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء، إلى قرية الشباب البيئية المقامة على أراضي قرية كفر نعمة غرب رام الله، والمشاركة في قمة الشباب التي نظمها منتدى شارك الشبابي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة.

ودعا اشتية إلى تعميم فكرة القرى الشبابية في كافة المحافظات، تماشيا مع إستراتيجية الحكومة للتنمية، وإنشاء قرى سياحية وصناعية، خاصة في بيت لحم والخليل ونابلس.

وقال رئيس الوزراء: "هذه القرية الشبابية تمثل إزالة للحدود ما بين الأراضي الفلسطينية، فجميع المناطق لنا، وسنرسخ وجودنا فيها".