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حلس: حنا ناصر في غزة خلال أيام.. وعلينا الاندفاع بقوة نحو الانتخابات العامة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلس: حنا ناصر في غزة خلال أيام.. وعلينا الاندفاع بقوة نحو الانتخابات العامة


غزة / سما/

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، إن رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر سيتجه إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة.

وأعرب في ذات الوقت، عن أمله بأن تتكلل زيارة حنا بالنجاح، وأن يوفر لها فرص متساوية من خلال طرح رؤية وطنية شاملة.

وأوضح حلس، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بجامعة الأزهر في غزة خلال مراسم تسليم علي النجار عمادة المعاهد الأزهرية، أن الرئيس عباس أكد أن إجراء الانتخابات العامة ضرورة ملحة للخروج من حالة الجدل، وطرح الأفكار لإنهاء الانقسام.

ولفت إلى أن التحديات كثيرة وليست آخرها صفقة القرن، "التي تحاول التغول على هويتنا وأرضنا ومقدساتنا، وكل ما يحيط بنا هو محاولة للقفز على حقوقنا الوطنية وثوابتنا المقدسة".

وتابع حلس بالقول:" إننا لسنا في ترف طرح مبادرات وأفكار، وعلينا الاندفاع بقوة نحو تصحيح المسار عبر الانتخابات العامة".

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