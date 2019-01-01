غزة: مراسم تسليم علي النجار عمادة المعاهد الأزهرية خلفًا لحمتو

غزة / سما/

تسلم الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار اليوم الأربعاء، مهامه عميدًا للمعاهد الأزهرية في فلسطين، خلفاً للشيخ عماد حمتو، وذلك في حفل أقيم بقاعة هاني الشوا في جامعة الأزهر بمدينة غزة.

وحضر الحفل، قيادة حركة فتح وأبرزها عضو مركزية الحركة أحمد حلس، ومحافظ غزة إبراهيم أبو النجا، ومحافظ شمال غزة صلاح أبو وردة، ورئيس جامعة الأزهر أحمد التيان، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والعامة.

وقال النجار في كلمته، إن الأزهر الشريف سيبقى منارةً للفكر الإسلامي الوسطي في شتى بقاع الأرض، وملتقى العلماء والأئمة أصحاب الفكر الإسلامي المعتدل، لتعزيز المثل والقيم والسلام في أوساط الأمم والشعوب، ونشر ثقافة التسامح، ومواجهة التطرف والإرهاب، والفكر الظلامي الذي يهدد أمن الشعوب وسلامها.

وأضاف بالقول:" أنا واحد ممن نهل من علم الأزهر الشريف، حيث أنني حصلت على كافة الدرجات العلمية من جامعة الأزهر الليسانس والماجستير والدكتوراه من كلية أصول الدين قسم الحديث الشريف".

عبر النجار عن خالص اعتزازه بالثقة التي أولاها له الرئيس محمود عباس بتعيينه عميداً للمعاهد الأزهرية في فلسطين، مثمناً اهتمام الرئيس بمسيرة المعاهد الأزهرية، ودوره في توفير جميع السبل المتاحة لنجاحها ورقيها، رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها فلسطين.

كما أشاد بدور مصر العروبة رئيساً وحكومة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفها الدائم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، في كافة المحافل العربية والدولية.

وتوجه النجار بالتحية والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي" يسعى جاهداً لرفعة الأزهر الشريف وسمو رسالته، والتي يتناقلها المسلمون جيلاً بعد جيل".