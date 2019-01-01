مستوطنون يهاجمون المزارعين في قرية أم صفا ويمنعوهم التواجد في المنطقة

رام الله / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المزارعين في أراضيهم بقرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، إن عشرة مستوطنين من مستوطنة "حلميش" وبحراسة من قوات الاحتلال، هاجموا المزارعين في منطقة "الغبط" غرب قرية أم صفا، ومنعوهم من التواجد في المنطقة.

وأضاف: إن قوات الاحتلال احتجزت موظفين اثنين يعملون مع مجلس قروي أم صفا كانا يتواجدان في المنطقة المذكورة، وأفرج عنهما لاحقا.

وأشار إلى أن أحد المستوطنين يملك مزرعة أبقار في المستوطنة القريبة، ويحاول بين حين وآخر الاعتداء على المواطنين وأراضيهم.