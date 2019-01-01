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غانم يتابع مع السفير المصري آليات تنفيذ نتائج زيارة الوفد الرسمي الفلسطيني إلى مصر

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانم يتابع مع السفير المصري آليات تنفيذ نتائج زيارة الوفد الرسمي الفلسطيني إلى مصر


رام الله / سما /

التقى أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم في مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين عصام عاشور، في إطار متابعة نتائج زيارة الوفد الحكومي الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى جمهورية مصر العربية، في الثامن من تشرين الأول الجاري.

واستعرض غانم، في مستهل اللقاء، عددا من نتائج الاجتماعات البناءة خلال الزيارة الرسمية التي جمعت البلديين الشقيقين في إطار من الإخوة والتعاون اللافت للأنظار، مبينا أن التعاون سيكون في عدة مجالات، منها: تبادل خبرات بناء المدن، والبيطرة وتربية الحيوان، والصيد البحري، والاستزراع السمكي، والاعتراف المتبادل بين البلدين في تصدير المنتجات، والتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الدينية، والاتصالات، والبريد، وتشكيل لجان اقتصادية مشتركة، والطاقة والكهرباء، والزارعة، وتدريب الكوادر، ومجالات أخرى عديدة.

وشدد على أن هناك لجنة شُكلت في مجلس الوزراء لمتابعة نتائج الزيارة برئاسة الأمين العام شخصيا، التي بدورها ستعمل على إعداد تقرير متابعة للزيارة الرسمية، سيُعرض على مجلس الوزراء قريباً.

من جانبه، أكد السفير عاشور عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، موضحاً أهمية هذه اللقاءات وانعكاساتها على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين الظروف المعيشية وتبادل الخبرات.

وأشار إلى سرعة استجابة القيادة المصرية في ترتيب اللقاء ومتابعة تنفيذ النتائج المرجوة منها، مطالبا أمين عام مجلس الوزراء باطلاعه على نتائج اجتماعات لجنة المتابعة من أجل استكمال هذا الدور مع الجانب المصري، تسهيلا للإجراءات وللوصول إلى النتائج المرجوة بأسرع وقت ممكن.

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