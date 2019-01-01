محكمة صلح رام الله تؤجل قرارها بشأن المواقع الالكترونية

رام الله / سما /

أجلّت محكمة صلح رام الله، الأربعاء، النظر في طلب التراجع عن حجب المواقع الإلكترونية إلى غد الخميس، "للتدقيق واتخاذ القرار".

وكانت المحكمة قد أجلت أمس إلى اليوم النظر في قرا حجب المواقع الالكترونية.

وترافع أمام المحكمة في وجه القرار، كل من المحامي علاء فريجات محامي نقابة الصحفيين، والمحامي أحمد نصرة المستشار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

ويوم الاثنين، أصدرت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي محمد حسين، قرارا يقضي بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

ولاقى قرار المحكمة، عاصفة من الاستنكارات والانتقادات، عبر عنها الأحزاب والمؤسسات المدنية والاهلية والحقوقية، والنقابات وعلى رأسها نقابة الصحافيين الفلسطينيين التي اعتبرت يوم صدور القرار، يوما أسودا في تاريخ الصحافة الفلسطينية.