  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة صلح رام الله تؤجل قرارها بشأن المواقع الالكترونية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة صلح رام الله تؤجل قرارها بشأن المواقع الالكترونية


رام الله / سما /

أجلّت محكمة صلح رام الله، الأربعاء، النظر في طلب التراجع عن حجب المواقع الإلكترونية إلى غد الخميس، "للتدقيق واتخاذ القرار".

وكانت المحكمة قد أجلت أمس إلى اليوم النظر في قرا حجب المواقع الالكترونية.

وترافع أمام المحكمة في وجه القرار، كل من المحامي علاء فريجات محامي نقابة الصحفيين، والمحامي أحمد نصرة المستشار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

ويوم الاثنين، أصدرت محكمة صلح رام الله برئاسة القاضي محمد حسين، قرارا يقضي بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.

ولاقى قرار المحكمة، عاصفة من الاستنكارات والانتقادات، عبر عنها الأحزاب والمؤسسات المدنية والاهلية والحقوقية، والنقابات وعلى رأسها نقابة الصحافيين الفلسطينيين التي اعتبرت يوم صدور القرار، يوما أسودا في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس وزراء إثيوبيا يهدد مصر : سنحشد مليوناً في حرب سد النهضة

غضب في إسرائيل و السبب "الطماطم التركية" ..

نتنياهو يدعو "الكابينت" لاجتماع مفاجئ

النيابة: سنتواصل مع فيسبوك لحظر الصفحات التي شملها قرار الحجب

عملية أفيفيم: "صواريخ حزب الله أخطأت الهدف صدفة"

اشتيه يوضح موقفه من قرار حجب المواقع الاخبارية الفلسطينية

مصادر : إجراءات مشددة على قيادات الفصائل بلبنان خشية من اغتيالات إسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الرئيس التونسي: فلسطين منقوشة في الصدور ولن يسقط حق اهلها بالتقادم

الارصاد الجوية الاسرائيلية : عاصفة مدارية عنيفة وأمطار وفياضانات غير مسبوقة تبدأ الجمعة

معاريف : هل زار نتنياهو الرياض فجأة امس والتقى بن سلمان؟

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى واجتماع امني خلال أيام ..

بالاسماء .. وزارة المالية الأمريكية تجمد حسابات بنكية لرجال أعمال من غزة