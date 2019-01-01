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تحذير في مصر بسبب الطقس: الأمطار سوف تشتد الجمعة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير في مصر بسبب الطقس: الأمطار سوف تشتد الجمعة


االقاهرة/ وكالات/

ذكر مركز التنبؤ بفيضان النيل اعتمادا على خرائط أن حدة سقوط الأمطار سوف تشتد لتصل إلى 35 مم على السواحل الشمالية يوم الجمعة.

وأشار المركز إلى أن حدة الهطول ستقل على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومنطقة حلايب وشلاتين.

كما أشارت خرائط يوم غد الخميس أظهرت توقعات بسقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 25 مم على السواحل الشمالية للدلتا، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري ومنطقة حلايب وشلاتين، قد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد.

وحذر مركز التنبؤ بفيضان النيل من احتمالية تشكل السيول، ودعا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي تنتج عن استمرار سقوط الأمطار التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة.

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