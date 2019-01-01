أبو سنينة يبحث مع السفير الصيني جملة من المشاريع المستقبلية

بحث رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة، اليوم الأربعاء، مع السفير الصيني لدى دولة فلسطين "قوه وي"، جملةً من المشاريع المستقبلية، وأطلعه على الوضع السياسي والاقتصادي في المدينة.

وبيّن أبو سنينة التحديات التي تواجه بلدية الخليل في تقديم خدماتها للمواطنين، بسبب وجود الاحتلال ومستوطنيه في قلب المدينة، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة بسبب إعاقة العمل وتعطيله في معظم الأحيان من قِبل الاحتلال، وعدم التزامهم بالاتفاقيات الدولية التي تُعطي البلدية الصلاحيات الكاملة بإدارة المدينة بشكلٍ كامل يشمل (H1) و(H2)، شاكراً دولة الصين حكومةً وشعباً على وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية ومناصرتها، وعلى دعمهم ورعايتهم للعديد من المشاريع الاستراتيجية والكبيرة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في مكتب جمهورية الصين الشعبية في مدينة رام الله، وذلك بحضور عضو المجلس البلدي جودي أبو سنينة ورئيس قسم العلاقات الدولية سعيد الخطيب.

وطالب أبو سنينة بتفعيل اتفاقيات التوأمة السابقة بين المدن الصينية ومدينة الخليل ومن ضمنها اتفاقية التوأمة المبرمة مع مدينة "ايوو" الصينية، وعقد اتفاقيات توأمة جديدة من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، مؤكداً حاجة المدينة لتنفيذ المزيد من مشاريع البنية التحتية لخدمة العدد المتزايد من السكان خاصةً وأنّ الخليل تُعد أكبر المدن الفلسطينية مساحةً وسكاناً، مشيداً بالعلاقة التجارية المميزة التي تربط الصين بفلسطين بشكلٍ عام ومدينة الخليل بشكلٍ خاص كونها قلعة الاقتصاد الفلسطيني، متطلعاً إلى تقوية جسور التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة.

بدوره، رحبَ السفير الصيني بوفد بلدية الخليل، واعداً بزيارة مدينة الخليل والاطلاع عن كثب على أوضاعها، ومعرفة احتياجاتها، مبدياً استعداده لدراسة مشاريع مدينة الخليل وإمكانية تقديم الدعم اللازم لها، وتفعيل اتفاقيات التوأمة بين المدن الصينية ومدينة الخليل خاصةً مدينة "ايوو" الصينية.