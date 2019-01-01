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42 بالمائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا مفر من جولة انتخابات ثالثة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
42 بالمائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا مفر من جولة انتخابات ثالثة


القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع رأي جديد اليوم الأربعاء، أن نسبة 42 بالمائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا مفر من جولة انتخابات ثالثة.

وأوضحت القناة 7 العبرية بأن الاستطلاع أجراء المعلق الإخباري في القناة العبرية الثانية أميت سيغال عبر قناته على تليغرام، وشارك فيه 14960 شخصاً تبين من خلاله أن حل الملحمة السياسية في إسرائيل يكون في الانتقال إلى انتخابات ثالثة.

وحول سؤال من سكون رئيس الوزراء، 28 بالمائة أجابوا بأن سيكون من نصيب نتنياهو، فيما أعطي 19بالمائة الفرصة لبيني غانتس، فيما اختار 6 بالمائة مرشحاً بديلاً لنتنياهو من الليكود.

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