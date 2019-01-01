تحذير في مصر بسبب الطقس: الأمطار سوف تشتد الجمعة

القاهرة / وكالات /

ذكر مركز التنبؤ بفيضان النيل اعتمادا على خرائط أن حدة سقوط الأمطار سوف تشتد لتصل إلى 35 مم على السواحل الشمالية يوم الجمعة.

وأشار المركز إلى أن حدة الهطول ستقل على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومنطقة حلايب وشلاتين.

كما أشارت خرائط يوم غد الخميس أظهرت توقعات بسقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 25 مم على السواحل الشمالية للدلتا، وتقل شدتها على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري ومنطقة حلايب وشلاتين، قد تصل إلى القاهرة وشمال الصعيد.

وحذر مركز التنبؤ بفيضان النيل من احتمالية تشكل السيول، ودعا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي تنتج عن استمرار سقوط الأمطار التي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة.

يشار الى ان ثلاث محافظات مصرية، بينها العاصمة القاهرة،شهدت الأربعاء، تعليقا لعمل المدارس والجامعات، جراء أمطار غزيرة هطلت على أجزاء واسعة من البلاد، الثلاثاء، وتسببت بفيضانات.



وأفاد بيان حكومي: "بناء على تقارير... من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدا (الأربعاء) على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أكثر مما حدث اليوم فقد تقرر تعطيل الدراسة غدا بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بجميع المدارس والجامعات".



وقالت مصادر في محافظة السويس شرقي القاهرة إن الأمطار الغزيرة تسببت الثلاثاء في إغلاق طريق القاهرة السويس أمام حركة المرور. وأضافت أنه جار إنقاذ سيارات عالقة في الطريق.