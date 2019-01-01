هنية : لن نتوانى في الدفاع عن القدس والأقصى

غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن حركته لن تتوانى في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى في ظل محاولات الاحتلال المستمرة لتغيير الواقع الزماني والمكاني فيه.

واعتبر هنية في كلمةً له خلال جلسة للمجلس التشريعي بغزة حول التطورات بالقدس، أن سماح الاحتلال لليهود باقتحام الأقصى والصلاة فيه قرار خطير، مشيرًا إلى أن الاقتحامات المتتالية للمسجد وباحاته الهدف منها تهميش دور حراسه.

وأضاف "نحن رأس حربة المقاومة وفي مقدمة الأمة، ومن يتحمل المسؤولية المباشرة عن الأقصى والقدس"، مشددًا على أن الفلسطينيين لن يتونوا في الدفاع عن القدس والأقصى.

ودعا أهالي الضفة الغربية للوقوف إلى جانب أهل القدس في الدفاع عن الأقصى، مجددًا العهد على أن يبقى الفلسطينيون حراس للمسجد.

وشدد على أن القدس ستبقى محفوظة على مدار التاريخ رغم التهديدات الاستراتيجية، مؤكدًا أن المدينة تكشف طبيعة الصراع مع الاحتلال.

كما دعا إلى تفعيل قضية القدس في كل المنابر الدولية، لافتا إلى أنه سيشارك في مؤتمر باسطنبول للدفاع عن القدس.