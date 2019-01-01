رسمياً .. تحديد موعد جديد للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

وكالات / سما /

وافقت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الاسباني لكرة القدم اليوم على تحديد موعد جديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وستقام المباراة وفقاً للإعلان الرسمي الصادر بعد ظهر اليوم الأربعاء في الثامن عشر من ديسمبر / كانون الأول القادم على ملعب كامب نو ، بعد أن مقرراً في 26 أكتوبر قبل أن يتم تأجيله لأسباب استثنائية.

وجاء قرار لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الاسباني بعد تحليل مقترحات كلا الناديين في الأيام الأخيرة ، حيث جرى التوصل إلى الاتفاق صيغة نهائية بشأن خوض مباراة الكلاسيكو في 18 ديسمبر القادم.

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة الكلاسيكو بسبب الأحداث الجارية في مدينة برشلونة والاضطرابات التي ضربت العديد من الأحياء المجاورة لملعب كامب نو ، مما يهدد حياة اللاعبين.

سيلعب برشلونة مباريات صعبة قبل خوض مباراة الكلاسيكو من خلال مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ، ثم مواجهة ريال سوسيداد على ملعب أنويتا في إقليم الباسك.

ومن ناحية أخرى ، سيخوض ريال مدريد مواجهة أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا ، ومن ثم مباراة صعبة ضد فالنسيا قبل الكلاسيكو ضد برشلونة.