الاحتلال يجرف شارعا في سعير شرق الخليل

الخليل / سما /

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شارعا في بلدة سعير شرق الخليل؛ بحجة قربه من الشارع الالتفافي "رقم 60" الواصل ما بين مدينتي القدس والخليل.

وقالت مصادر محلية ، إن آليات الاحتلال جرفت شارعا رئيسا يربط بلدة سعير بعدد من أحيائها في منطقتي واد الشرق وجبل قطية، ما يخفف من الأزمة المرورية في البلدة.

وأوضح مدير بلدية سعير زياد العرامين ، ان هذا الشارع الذي يبلغ طوله واحد كيلو متر، تم تمويله من الممثلية الهولندية، بالتعاون مع البلدية، ولجان العمل الزراعي، ويخدم نحو 1000 دونم من أراضي المواطنين.