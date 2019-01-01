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الهباش يبحث مع رئيس جمعية مسلمي اليابان آفاق التعاون

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأربعاء، مع رئيس جمعية مسلمي اليابان أمين توكوماسو، آفاق التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، والتعريف بالإسلام الصحيح والوسطي الذي جاء للإنسانية جمعاء وينبذ العنف والتطرف والإرهاب .

وأكد الهباش أهمية زيارة المسلمين والمسيحيين لدولة فلسطين، خاصة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك من قبل المسلمين في العالم لأن المسجد الأقصى هو جزء من عقيدة المسلمين وقبلتهم الأولى وثالث أقدس بقعة على وجه الأرض بعد الحرمين المكي والمدني.

وطالب بتعزيز ثقافة السياحة الدينية لدى المسلمين في العالم نحو مدينة القدس ومقدساتها أفرادا وجماعات للتأكيد على إسلامية المدينة ومقدساتها وأنها لن تكون لقمة سائغة أمام أطماع الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخطط التهويد بحق المدينة وتهجير سكانها .

وقدم الهباش خلال اللقاء دعوة رسمية باسم دولة فلسطين لأمين توكوماسو ووفد من مسلمي اليابان لزيارة فلسطين ومدينة القدس والاطلاع على أوضاع إخوانهم الفلسطينيين الذين يعانون من جرائم الاحتلال ومستوطنيه اليومية التي طالت البشر والشجر والحجر .

بدوره، رحب رئيس جمعية مسلمي اليابان بالزيارة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لليابان، مؤكدا وقوف المسلمين في اليابان الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وأبدى توكوماسو شكره للهباش على دعوة زيارة فلسطين ومدينة القدس، مؤكدا أنه سيلبي الدعوة في القريب العاجل .

#محمود الهباش #اليابان

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