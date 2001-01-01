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القائمة المشتركة وزاندبيرغ يقاطعان حفلًا في الكنيست لإحياء ذكرى زئيفي

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة المشتركة وزاندبيرغ يقاطعان حفلًا في الكنيست لإحياء ذكرى زئيفي


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنها ستقاطع الحفل السنوي الذي سيعقد الأسبوع المقبل لإحياء ذكرى وزير السياحة السابق رحبعام زئيفي الذي قتل على يد خلية تتبع للجبهة الشعبية عام 2001، ردًا على اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى.

وسيعقد الحفل يوم الثلاثاء المقبل، في وقت سيحيي الفلسطينيون فيه ذكرى مذبحة كفر قاسم، حيث سيعقد حفلًا في القرية داخل الخط الأخضر.

كما أعلنت تمار زاندبيرغ عضو الكنيست عن قائمة المعسكر الديمقراطي وزعيمة ميرتس السابقة، أنها لن تحضر الحفل الخاص بزئيفي.

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