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معاريف : هل زار نتنياهو الرياض فجأة امس والتقى بن سلمان؟

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : هل زار نتنياهو الرياض فجأة امس والتقى بن سلمان؟


القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة معاريف العبرية عن أن طائرة خاصة حلقت في رحلة جوية غامضة من إسرائيل إلى السعودية موضحة ان طائرة من طراز تشيلنجر، حلقت أمس من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وهبطت في عمان، حيث مكثت دقيقتين من أجل تبييض رحلتها، ثم حلقت متوجهة إلى الرياض، حيث مكثت على المدرج 55 دقيقة، ثم عادت إلى مطار بن غوريون، وفقا للصحافي الإسرائيلي أفي شارف.

حول ذلك كتب محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف"، يوسي ميلمان، في "تويتر"، أن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، تواجد في الرياض أيضا، أمس. "ربما توجد علاقة. وفي تقديري، ربما مسؤول إسرائيلي رفيع، رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) أو رئيس الموساد (يوسي كوهين) توجهوا بالطائرة لبحث موضوع سورية".

وكان قد أشار تقرير نشر في "وول ستريت جورنال"، هذا العام، إلى أن إسرائيل والسعودية والإمارات تتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن إيران. كما أشار تقرير نشره "معهد طوني بلير"، في آب/ أغسطس من العام الماضي، إلى أن إسرائيل تدير علاقات تجارية تصل إلى مليار دولار سنويا مع دول الخليج.

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