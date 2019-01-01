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أحلام تبكي ثلاث مرات في أسبوع واحد: أنا على رأس القمة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحلام تبكي ثلاث مرات في أسبوع واحد: أنا على رأس القمة


وكالات / سما /

شرت الفنانة أحلام، صورًا من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا خاصة ببرنامج "ذا فويس"، وعلقت أحلام على الصور "ماني تحت، أنا على رأس القمة ".

من ناحية أخرى، ثلاثة أحداث أثرت بأحلام خلال الأسبوع الماضي ودفعتها إلى البكاء، الأولى وفاة زوجة عمها روضة بنت سالم، والثاني التظاهرات التي تجري في لبنان، وقالت إنّ سبب بكائها خوف الناس على بعضهم من خلال الصور والفيديوهات، وتمنت لو أنها مع المتظاهرين، أما السبب الثالث فهي بسبب المشتركة نورهان المرشدي التي غنّت خلال مشاركتها في برنامج "ذا فويس" أغنية "يا عيني عليكِ يا طيبة" ببراعة شديدة، أدهشت لجنة تحكيم البرنامج، وخصوصًا أحلام التي أدمعت عيناها تأثرًا، وتوجهت المشتركة إلى كرسي أحلام واحتضنتها لها بشدة، ما دفع أحلام إلى البكاء قائلة لها إنّ صوتها وأداءها أجبرها على الالتفاف لها.

#أحلام

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