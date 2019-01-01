هل زار نتنياهو الرياض أمس؟

القدس المحتلة / سما /

طائرة حلقت في رحلة جوية غامضة من إسرائيل إلى السعودية. الطائرة الخاصة، من طراز تشيلنجر، حلقت أمس من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وهبطت في عمان، حيث مكثت دقيقتين من أجل تبييض رحلتها، ثم حلقت متوجهة إلى الرياض، حيث مكثت على المدرج 55 دقيقة، ثم عادت إلى مطار بن غوريون، وفقا للصحافي الإسرائيلي أفي شارف.

حول ذلك كتب محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف"، يوسي ميلمان، في "تويتر"، أن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، تواجد في الرياض أيضا، أمس. "ربما توجد علاقة. وفي تقديري، ربما مسؤول إسرائيلي رفيع، رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) أو رئيس الموساد (يوسي كوهين) توجهوا بالطائرة لبحث موضوع سورية".

يشار إلى أن تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت، الشهر الماضي، بأن طائرة إماراتية قامت برحلات أسبوعية بين الإمارات وإسرائيل، وأحيانا كانت تحلق ثلاث مرات أسبوعيا على هذا الخط.