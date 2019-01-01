غزة: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد شاهين

غزة / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد عماد خليل شاهين (17 عامًا)، بعد أن احتجزت جثمانه في الثالث من تشرين ثان/ نوفمبر من العام الماضي.

ووصل جثمان الشهيد إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، حيث سينقل لمستشفى الشفاء، ومنه إلى مستشفى شهداء الأقصى لتشييع جثمانه من هناك إلى منزل عائلته في مخيم النصيرات وسط القطاع، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يتم أداء الصلاة على جثمانه ودفنه.

وكان الشاب شاهين أصيب بجروح حرجة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار تجاهه قرب السياج الحدودي، حيث نقل للعلاج في مستشفى سوروكا وأعلن استشهاده في وقت لاحق وتم احتجاز جثمانه منذ ذلك الحين.