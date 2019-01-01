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فيديو.. معجزة تنقذ طفلًا من موت محقق بعد سقوط قاتل

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. معجزة تنقذ طفلًا من موت محقق بعد سقوط قاتل


وكالات / سما /

نجا طفل من الموت بأعجوبة بعد سقوطه من ارتفاع 11 مترًا في الهند ليرتمي في أحضان مقعد عربة نقل صغيرة ”توك توك“ جاء بها القدر في تلك اللحظة لتحمي الطفل من سقوطه المميت.

وذكرت التقارير أن بارف جاين (3 أعوام)، كان يلهو في الشرفة بالطابق الثاني، عندما فقد توازنه وسقط من ارتفاع 11 مترًا، في مدينة ”تيكا مغار“ بولاية ”ماديا براديش“ الهندية، يوم الجمعة الماضي.

وعلى الفور، اجتمع الرجل صاحب العربة والعديد من الأهالي حول الطفل، وحملوه إلى داخل متجر مجاور، قبل ظهور سيدة يُعتقد أنها والدة بارف، لتحمل الطفل، والذعر واضح عليها.

وسرعان ما تم نقل بارف إلى المستشفى، ولحسن الحظ، خرج في وقت لاحق دون إصابات، وشكرت أسرة الطفل صاحب العربة، من خلال شراء ملابس وحلويات لأطفاله.

#طفل #الهند #موت

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