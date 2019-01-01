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3 أعوام سجنا لرجل مصاب بالإيدز عض ضابط شرطة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 أعوام سجنا لرجل مصاب بالإيدز عض ضابط شرطة


وكالات / سما /

أصدرت محكمة مدينة فوتكينسك بجمهورية أودمورتيا الروسية حكما بالسجن 3 أعوام على رجل مصاب بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) عض ضابط شرطة.

أفادت بذلك وكالة "إنترفاكس" الروسية نقلا عن المكتب الصحفي للجنة التحقيق في المنطقة التي أصدرت بيانا بهذا الشأن.

وقال المكتب إن الحادث وقع في يناير الماضي عندما أوقف ضابط الشرطة رجلا مخمورا وحذره من عواقب تصرفه اللاأخلاقي، فعض الرجل ضابط الشرطة في يده اليمنى ردا على ذلك. وكان الأطباء قد أعلموا الرجل في وقت سابق بإصابته بفيروس نقص المناعة الذي ينتقل من إنسان إلى آخر عن طريق الدم.

ورفعت لجنة التحقيق في الجمهورية ضد الرجل دعوى جنائية بموجب مادة "ممارسة العنف بحق ممثل السلطة ووضع شخص آخر موضع الخطر، ما أدى إلى إصابته بفيروس نقص المناعة" بحسب القانون الجنائي لجمهورية أودمورتيا الروسية.

#السجن #الايدز #الشرطة

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