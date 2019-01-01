  1. الرئيسية
  2. الصحة

ماذا يحدث عند وضع السكر على الجرح؟

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يحدث عند وضع السكر على الجرح؟


وكالات / سما /

يتعرض الكثير منا للجروح والكدمات والتى تتسبب فى الشعور بألم شديد فى الجسم وتشوه مظهر الجلد كما أنها تكون بمثابة مدخل الإصابة الجسم بالعدوى والميكروبات.

وقدم موقع "boldsky " طريقة طبيعية تساعد فى التخلص من ألم الجروح والكدمات الخفيفة بشكل سريع وفى نفس الوقت تقوم بتطهير الجرح، وهى وضع القليل من السكر البنى على مكان الجرح.

فالسكر البني له خصائص مطهرة تساعد في التئام الجروح والكدمات الطفيفة بالإضافة إلى امتلاكه خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات مما يساهم فى منع حدوث العدوى فى الجرح، وذلك بمجرد وضع السكر على مكان الجرح أو الكدمات.

#السكر #الجرح #الالم

الأكثر قراءة اليوم

رئيس وزراء إثيوبيا يهدد مصر : سنحشد مليوناً في حرب سد النهضة

هل إسرائيل في طريقها إلى الاتفاق مع الجهاد الإسلامي أيضًا؟

نتنياهو يدعو "الكابينت" لاجتماع مفاجئ

غضب في إسرائيل و السبب "الطماطم التركية" ..

النيابة: سنتواصل مع فيسبوك لحظر الصفحات التي شملها قرار الحجب

اشتيه يوضح موقفه من قرار حجب المواقع الاخبارية الفلسطينية

ليبرمان: نتنياهو يجر أعضاء الليكود لانتخابات اخرى

الأخبار الرئيسية

معاريف : هل زار نتنياهو الرياض فجأة امس والتقى بن سلمان؟

عملية أفيفيم: "صواريخ حزب الله أخطأت الهدف صدفة"

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى واجتماع امني خلال أيام ..

بالاسماء .. وزارة المالية الأمريكية تجمد حسابات بنكية لرجال أعمال من غزة

مصادر : إجراءات مشددة على قيادات الفصائل بلبنان خشية من اغتيالات إسرائيلية