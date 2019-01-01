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نقص فيتامين E يصيبك بهذا المرض الخطير

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقص فيتامين E يصيبك بهذا المرض الخطير


وكالات / سما /

يحتاج الجسم بشكل يومي إلى مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التي تحافظ على صحة الشخص، وتعمل على جعله أكثر صحة ونشاطاً وحيوية، ولكن في حال النقص الحاد في أي من تلك الفيتامينات من الممكن أن يعود على صحة الشخص بأضرار خطيرة. 

أسباب نقص فيتامين E

ولكن هل خطر ببالك من قبل أن نقص فيتامين E قد يسبب لك العمى الليلي ويضر عينيك كثيراً؟ إن هذا ما كشفته دراسة اجرتها جامعة يال الأمريكية، حيث أكدت أن نقص ذلك الفيتامين يسيي ترقق شبكية العين والرؤية الضبابية أثناء الليل. 

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه دراسات من قبل من أن نقص فيتامين E في الجسم يزيد من خطر الإجهاض لدى السيدات الحوامل، ويجعلهم يصابون بالأنيميا. 

طرق علاج العمى الليلي

في حين يملك فيتامين E القدرة على تحسين امتصاص الجسم للمغذيات الهامة، ويمكنك أن تحصل عليه من أطعمة مثل الأسماك الدهنية - الأفوكادو - زيت الزيتون - المكسرات. 

كما يمكن أن تحصل على فيتامين E عن طريق المكملات الغذائية الغنية بالفيتامين الهامة وخاصة إذا كنت تتبع حمية غذائية تمنعك من تناول الدهون.

#فيتامين E #مرض #الصحة

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