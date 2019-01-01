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ميزة جديدة من إنستجرام للبعد عن المستخدمين الأقل تفاعلاً

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميزة جديدة من إنستجرام للبعد عن المستخدمين الأقل تفاعلاً


وكالات / سما /

تسعى دائماً مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وإنستجرام وتويتر إلى تحديث منصاتها الإلكترونية باستمرار لخدمة عملائها ومستخدميها على الوجه الأمثل، ويتم إضافة مميزات بشكل مستمر لكل تلك التطبيقات الشهيرة. 

تحديثات إنستجرام 

وعلى نفس منوالها السابق، تختبر شبكة التواصل عن طريق الصور والفيديو الشهيرة إنستجرام، ميزة جديدة يمكنها أن تبعد عن المستخدمين أي إزعاج من الممكن أن يطولهم. 

وتعتمد الخاصية الجديدة التي كشفها موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص في التكنولوجيا، على مساعدة العملاء والمستخدمين على إنستجرام في تحديد واختيار الأشخاص الذين يمكن إلغاء المتابعة لهم. 

الإزعاج في إنستجرام

التنقية الجديدة ستستفيد من الذكاء الاصطناعي حيث ستعتمد عليه في تحليل جهات اتصال المستخدم الخاصة، وتحديد الأصدقاء أو المستخدمين الذين لا يهتم صاحب الحساب بمتابعة أنشطتهم، وفق اهتماماته الخاصة. 

وستوزع الميزة الجديدة من إنستجرام المستخدمين إلى فئات، يتم إدارة متابعتهم بشكل أسرع، والبعد عن المستخدمين الأقل تفاعلاً.

#إنستجرام #المستخدمين

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