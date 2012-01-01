لجان العمل الصحي تحتفل بيوم المسن العالمي

غزة / سما /

إحتفلت مؤسسة لجان العمل الصحي من خلال نادي المسنين في بيت ساحور التابع لها بيوم المسن العالمي والذي يصادف سنوياً في الأول من أكتوبر بحضور رواد النادي من كبار السن مع عائلاتهم، بالإضافة إلى رئيس بدلية بيت ساحور جهاد خير وبعض أعضاء المجلس البلدي، ود. ابراهيم أبو عياش مدير دائرة الرعاية في لجان العمل الصحي ورائد عويضات مدير دائرة التنمية النادي في لجان العمل الصحي.

وفي بداية الاحتفال رحبت الين قسيس مديرة النادي في بالحضور وبرئيس بلدية بيت ساحور والوفد المرافق مؤكدة على دور البلدية في دعم العديد من الأنشطة لنادي المسنين، إلى جانب المؤسسات الأخرى مدينة بيت ساحور، وتحدثت عن توجهات لجان العمل الصحي ودورها الريادي والمساند لفكرة وفلسفة عمل النادي، معبره عن أملها في تضافر الجهود بشكل جماعي لخدمة وتقديم كافة الخدمات والبرامج التي يحتاجها كبار السن.

وفي كلمته هنأ جهاد خير رئيس بلدية بيت ساحور رواد النادي بمناسبة اليوم العالمي للمسن، وأثنى على دورهم ومكانتهم المجتمعية وقال" نحن الآن نسترشد بما أنجزتموه وقدمتوه لنا وللمجتمع" وعبر عن إمتتناه وشكره لرسالة ورؤية عمل نادي المسنين التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي، واصفاً بأن هذا الإنجاز ليس بالغريب على مؤسسة ذات باع طويل في العمل الصحي والتنموي وهي من المؤسسات الوطنية والملتحمة بقضايا واحتياجات المجتمع بالرغم من التحديات التي تواجهتا وعلى رأسها الامكانيات المالية المحدودة، وعبر عن أماله في أن تمتد جسور التعاون والعمل المشترك ما بين البلدية وكافة فروع ومراكز المؤسسة المنتشرة في بيت ساحور، وذكر للحضور بعض أهم المشاريع والبرامج التي تعمل عليها بلدية بيت ساحور في مجال تحسين مستوى الخدمات الصحية لكبار السن، وبالتحديد في مجال التأهيل وخدمات العلاج الطبيعي والخدمة الصحية المنزلية لكبار السن، وقال إن هذه المشاريع سيتم المباشرة بها في المدى القريب مؤكداً على إمكانية التنسيق والعمل مع لجان العمل الصحي في مثل هذه المشاريع.

من جهته رائد عويضات وفي كلمة لجان العمل الصحي هنأ رواد النادي باسم رئيس مجلس إدارة المؤسسة والمديرة العامة وجميع الهيئات العاملة في المؤسسة، ورحب بالضيوف المشاركين بالحفل وعلى رأسهم رئيس وأعضاء بلدية بيت ساحور، وتحدث عن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للمسن، لما تحمله هذه المناسبة من أهمية على صعيد قناعة وفلسفة عمل لجان العمل الصحي في مجال نصرة حقوق وواجبات كبار السن والحفاظ على مستوى العيش الكريم لهم، وذلك إنطلاقاً من الإعلان العالمي لجمعية هيئة الامم المتحدة في عام 1990 والتي حددت اليوم الأول من كل إكتوبر سنوياً موعداً للاحتفال بهذه المناسبة، وأوضح بأن المؤسسة وعبر جميع دوائرها وتخصاصاتها في العمل الصحي والتنموي والضغط والمناصرة والإعلام تحاول السعي والمضي قدماً لتقديم الخدمات والبرامج التي تخدم وتمكن كافة شرائح المجتمع ومن ضمنهم فئة كبار السن، وعرض للحضور أهم البرامج والخدمات التي تقدمها لجان العمل الصحي في بيت ساحور، وأثني على حديث رئيس البلدية جهاد خير على صعيد العمل المشترك، مؤكداً تكامل الجهود عبر الائتلافات والشراكات ما بين كافة مستويات العمل في المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وختتم عويضات كلمته بالثناء على الجهد والعمل الدؤب لطاقم النادي وعبر عن آمالة في أن يكون احتفال النادي في السنوات القادمة أفضل على صعيد الصحة للجميع، وتفعيل رزمة التشريعات واللوائح التي تتعلق بالقانون الفلسطيني للمسن الذي سن عام 2012 وما زال يترواح مكانه فيما يتعلق باحتياجات ومتطلبات فئة كبار السن.

سمير عودة ووالدته إحدى رواد النادي رواد النادي، عبرا عن سعادتهما بوجود النادي في بيت ساحور وما يقدمه من خدمات وفعاليات ذات مستوى من الجودة، واصفاً بأن العمل في النادي يأتي من قناعة إدارة مؤسسة لجان العمل الصحي التي تؤمن بدور ومكانة فئة كبار السن في المجتع وأضاف قائلاً " نحن في بيت ساحور يجب أن نقوم بدعم ومساندة مثل هذه المؤسسات التي تقدم خدمات ذات أهمية، وسأبقى على إتصال مع مديرة النادي لتقديم ما يمكن عمله على صعيد الدعم والمساندة" .

بعد الكلمات القصيرة إحتفل جميع المشاركينببعض الأغاني الشعبية وعزف العود الذي قدمته مجموعة نادي المسنين للغناء، وكذلك على أنغام الموسيقى من جورج عواد الذي قدم تطوعاً جميع الوصلات الغنائية الجميلة للحضور والمشاركين في الحفل.