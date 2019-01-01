محكمة الاحتلال تنظر بالتماس ضد الاعتقال الإداري للأسيرين غنام وقعدان

رام الله / سما /

تنظر محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، في الالتماس المُقدم ضد الاعتقال الإداري للأسيرين أحمد غنام المضرب عن الطعام منذ أكثر (102) يوم، وطارق قعدان المضرب عن الطعام منذ (85) يوماً.



وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسير غنام يُعاني أوضاعاً صحية خطيرة تتفاقم مع مرور الوقت، ويُقابل ذلك تعنت الاحتلال الاستجابة لمطلبه، والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.



ولفت إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلت الأسير غنام مؤخراً إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي إثر تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، بعد أن احتجزته قرابة الثلاثة شهور في عزل معتقل "الرملة – نيتسان".



وأضاف أن جلسة أخرى تُعقد للأسير طارق قعدان في المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، وذلك للنظر في قرار تثبيت اعتقاله الإداري الأخير ومدته ستة شهور.



وإلى جانب غنام وقعدان يُواصل أربعة أسرى إضرابهم عن الطعام وهم: إسماعيل علي وهو مضرب منذ (92) يوماً، وأحمد زهران منذ (32) يوماً، ومصعب الهندي منذ (30) يوماً، والأسيرة هبه اللبدي منذ (30) يوماً.



ويُعاني الأسرى المضربون أوضاعاً صحية خطيرة، يرافقها إجراءات انتقامية تفرضها إدارة معتقلات الاحتلال، في محاولة مستمرة لكسر إضرابهم، وإيصالهم لمرحلة صحية يصعب علاجها لاحقاً، عدا عن المضايقات التي يُمارسها السجانون بحقهم على مدار الساعة.