بالأسماء.. قائمة هدافي الممتازة والأولى

غزة / سما /

وصلت بطولة الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى لختام منافسات الأسبوع الثامن, وسط حدوث تغيرات طفيفة على صعيد ترتيب الهدافين.

وحافظ يسار الصباحين (خدمات رفح) على صدارته لترتيب هدافي الممتازة برصيد 6 أهداف, بفارق هدف أمام محمد عبيد (شباب جباليا), وهدفين أمام عماد فحجان (خدمات رفح), وعلاء عطية (اتحاد الشجاعية), ويوسف لولو (الأهلي).

أما في الأولى, فيتواجد الثنائي إسماعيل أبو دان (الجلاء) وطارق الهور (خدمات النصيرات) في الصدارة برصيد 6 أهداف لكل واحد منهما, ويأتي خلفهما أحمد أبو بلال (التفاح), ومصطفى الهسي (خدمات المغازي) برصيد 4 أهداف.