رقم مميز لم يحققه سوى الصداقة في الدوري

غزة / سما /

انفرد فريق الصداقة برقم قياسي مميز في دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم, عقب فوزه الثمين على شباب خانيونس (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الممتازة.

ويعدّ الانتصار هو الرابع تواليا للصداقة في الدوري, ليكون الوحيد الذي حقق هذا الرقم خلال منافسات الموسم الحالي.

وبدأ الصداقة مسلسل انتصاراته المتتالية في الجولة الخامسة على حساب اتحاد خانيونس (4-1), قبل أن يهزم شباب رفح (2-0), وغزة الرياضي (2-1), وأخيرا شباب خانيونس (2-0) على الترتيب.

وعقب هذه الانتصارات المتتالية, قفز الصداقة للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة, بفارق نقطتين فقط خلف خدمات رفح وخدمات الشاطئ.