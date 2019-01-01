كلوب يتحدث عن حالة صلاح وسعادته بسبب الكرة الذهبية

وكالات / سما /

طارت بعثت فريق ليفربول الإنجليزي من مطار جون لينون مقاطعة الميرسيسايد شمال غرب إنجلترا إلى بلجيكا من أجل الاستعداد لمواجهة جينك البلجيكي على أرض الأخير ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من مرحلة دور المجموعة لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وتحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي خلال تواجده في الطائرة التي تنقل فريقه إلى بلجيكا، عن الكثير من الأشياء التي تخص الردز، وأهمها عودة صلاح وإعلان المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

وعلق يورجن كلوب عن أمر ترشيح 7 لاعبين من ليفربول للفوز بالكرة الذهبية قائلاً:” لست متأكداً بالضبط، ولكن من بقى من لاعبين لم يترشح، إنه أمراً رائعاً”.

وتابع يورجن كلوب حديثه قائلاً:” لقد تليقنا الكثير من الإشادات بسبب ما قدمناه الموسم الماضي، وهذا أمر رائع وهو ما يستحقه الأولاد للموسم الذي لعبوه العام الماضي”.

وعن حالة محمد صلاح وعودته لقائمة الفريق مجدداً:” من الرائع أن ترى صلاح بحالة جيدة، لقد عاد للتدريبات والفريق كله بحالة رائعة”.