10 حقائق بارزة من ليلة دوري أبطال أوروبا

وكالات / سما /

انتهت مباريات الثلاثاء بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بنتائج متباينة، حيث حقق الأندية الكبيرة انتصارات ثمينة، بينما تألق لاعبون آخرون وبصموا على أرقام تاريخية واستثنائية كما هو الحال مع كيليان مبابي ورحيم ستيرلينج.

وتغلب يوفنتوس على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، بنتيجة 2/1، بينما عاد ريال مدريد من تركيا بانتصار ثمين بواقع هدف نظيف على حساب جلطة سراي، أما باريس سان جيرمان وتوتنهام ومانشستر سيتي، فقد حققوا انتصارات سهلة بخماسية.

ونستعرض معكم أبرز الأرقام التي شهدتها ليلة دوري أبطال أوروبا:

– رحيم ستيرلينج هو ثامن لاعب إنجليزي يسجل هاتريك في دوري الأبطال، بعد مايكل أوين وأندي كول وواين روني وهاري كين ومايك نيويل وألان شيرر وداني ويلبيك. فقط البرازيل (12) وفرنسا (10) تمتلكان “ثلاثيات” عن طريق لاعبين أكثر.

– بهدفه في مرمى جلطة سراي التركي، بات الألماني توني كروس، خامس لاعب يسجل في مباراته الـ100 في دوري الأبطال، بعد أندريا بيرلو وكريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري.

– كيليان مبابي هو أول بديل يسجل 3+ أهداف في مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ خوسيبا يورينتي مع فياريال (ضد ألبورغ) في أكتوبر 2008، كما أصبح الفرنسي خامس أصغر لاعب يسجل هاتريك في الكأس ذات الأذنين.

– ضد لوكوموتيف موسكو، حقق يوفنتوس أعلى أرقامه بالاستحواذ على الكرة في مباراة بدوري الأبطال (77.8%) منذ أن بدأت شبكة أوبتا بتحليل بيانات البطولة في موسم 2003/2004.

– بايرن ميونخ لم يخسر في آخر 11 مباراة خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا (ربح 8 وتعادل 3)، ليحقق بذلك رقماً قياسياً جديداً، أما المهاجم روبرت ليفاندوفسكي فقد بات خامس أفضل هداف في تاريخ الكأس ذات الأذنين (58 هدفاً).

– فقط ضد نورشيلاند (33 تسديدة في 2012)، سدد يوفنتوس تسديدات في مباراة في دوري الأبطال أكثر مما سدد ضد لوكوموتيف موسكو يوم الثلاثاء (28 تصويبة).

– أنخيل دي ماريا هو أول لاعب من باريس سان جيرمان يصنع 3 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا منذ زلاتان إبراهيموفيتش ضد دينامو زغرب في 6 نوفمبر 2012 (4 تمريرات حاسمة).

– هاري كين سجل 16 هدفاً في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، فقط بول سكولز (19) هو اللاعب الإنجليزي الوحيد الذي يتفوق على مهاجم توتنهام هوتسبير حالياً.

– باير ليفركوزن هو أول فريق ألماني يخسر في مبارياته الثلاثة الأولى من موسم دوري الأبطال منذ شتوتجارت في 2007/2008 (انهزم في أول 4 مباريات).

– ألفارو موراتا أصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل مع أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الكأس الأوروبية / دوري أبطال أوروبا.