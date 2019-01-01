فيديو.. يوفنتوس يقلب الطاولة على لوموكتيف موسكو العنيد

وكالات / سما /

تمكن يوفنتوس الإيطالي من قلب تأخره ضد فريق لوموكتيف موسكو الروسي بنتيجة 2-1 بعد أن كان متأخرا في النتيجة بهدف نظيف حتى الربع ساعة الأخيرة من المباراة.

كانت المباراة في اتجاه واحد فقط وهو أصحاب الارض، فريق نادي يوفنتوس، ولكن الشوط الأول بعد ضغط من لاعبي السيدة العجوز تمكن الضيوف من تسجيل هدف أول من هجمة مرتدة على مرمى الحارس تشيزني.

سجل هدف لوموكتيف موسكو الوحيد في المباراة، اللاعب الروسي أليكسي ميرانشوك في الدقيقة 30 من عمر اللقاء في كرة حاول الحارس تشيزني التصدي لها لكنها ارتدت منه إلى الجناح الروسي.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع ساري مدرب يوفنتوس بكل أسلحته الهجومية بدخول هيجوايين بدلا من خضيرة ورابيوت بدلا من ماتويدي حتى جاء الضغط بنتائجه بهدفين في دقيقتين.

الهدف الأول جاء عن طريق باولو ديبالا بتسديدة في الزاوية البعيدة عن حارس المرمى في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، وسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 79 بكرة مرتدة من الحارس بعد تسديدة قوية من ساندرو.

وبهذا الفوز يصبح رصيد يوفنتوس في المجموعة الرابعة 7 نقاط في الصدارة بينما يأتي أتليتكو مدريد الإسباني في المركز الثاني بنفس الرصيد ولكن يتفوق الفريق الإيطالي بفارق الأهداف ويحتل لوموكتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط.