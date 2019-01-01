فيديو.. الملكي يكتفي بهدف في جلطة سراي ليحقق فوزه الأول بالأبطال

وكالات / سما /

تمكن فريق نادي ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز في مباراته ضد جلطة سراي التركي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأنهى الفريق الملكي شوط المباراة الأول متقدماً في النتيجة بهدف توني كروس في الدقيقة 18، ثم سنحت لكريم بنزيما ولاعبي الريال العديد من الفرص لمضاعفة النتيجة، ولكن كلها باءت بالفشل وتصدت العارضة لتسديدة صاروخية من إدين هازارد في الشوط الثاني.

فريق العاصمة الإسبانية لم يجد صعوبات تُذكر في اختراق دفاعات الفريق التركي على أرضية ميدانه ووسط جمهوره، وكان قادراً على تسجيل 4 أو 5 أهداف على أقل تقدير من خلال تسديد أكثر من 10 كرات على مرمى الحارس موسليرا، ولكن ظلت آمال جلطة سراي في التعادل قائمة حتى اللحظات الأخيرة.

وظهر أكثر من لاعب في الريال بشكل طيب اليوم، خصوصاً الحارس تيبو كورتوا الذي قام ببعض التصديات المهمة في الشوط الأول.

ريال مدريد دخل مباراة اليوم وهو في ذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، ولكنه بفضل هذا الفوز، ارتقى إلى المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف باريس سان جيرمان المتصدر بالعلامة الكاملة، 9 نقاط بعد الفوز بنتيجة عريضة على كلوب بروج البلجيكي.

أهداف النادي الباريسي جاءت بتوقيع ماورو إيكاردي (هدفين) وكيليان مبابي (هاتريك).