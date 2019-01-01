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وزير الدفاع الأمريكي : تركيا ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب بسورية ويجب محاسبتها

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الدفاع الأمريكي : تركيا ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب بسورية ويجب محاسبتها


واشنطن/وكالات/

ل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم إنه يبدو أن تركيا ارتكبت جرائم حرب في سورية ويجب محاسبتها، وذلك في تصعيد للخطاب الأمريكي ضد أنقرة.
وجاءت تصريحات إسبر في الوقت الذي تسبب فيه الهجوم التركي في شمال شرق سورية ضد الميليشيات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة وتنظيم داعش في عمليات نزوح واسعة وسط تقارير عن هجمات عشوائية ضد المدنيين.
وقال إسبر في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الإخبارية الأمريكية “لقد رأيت التقارير أيضا، نحن نحاول مراقبتها، إنها رهيبة وإذا كانت دقيقة، وأفترض أنها دقيقة، فستكون جرائم حرب.. يجب مساءلة المسؤولين عنها، وفي العديد من الحالات، ستكون الحكومة التركية”.
وأضاف “لا يمكن أن نسمح بحدوث هذه الأمور”.
وفي بيان الأسبوع الماضي، قال إسبر إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان “يتحمل المسؤولية الكاملة” عن غزو تركيا لسورية بما في ذلك “إمكانية ارتكاب جرائم حرب”.

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