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السعودية : فلسطين والجولان تحتلان وجدان الأمة العربية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية : فلسطين والجولان تحتلان وجدان الأمة العربية


القدس المحتلة / سما /

قال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن موقف بلاده ثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، وإن فلسطين والجولان تحتلان وجدان الأمة العربية.

وأعرب المعلمي في كلمة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية حول البند 64 (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية) ضمن أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب عن تأييد وفد المملكة للبيانات التي ألقيت باسم مجموعة الـ77 والصين، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجموعة العربية.

وأوضح المندوب السعودي أن "السلطات الإسرائيلية ما زالت تمارس الانتهاكات الصريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية بحق الشعب الفلسطيني، مستخفة بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال في الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة".

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودا صارمة على تنقل الفلسطينيين، الأمر الذي أفضى إلى تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لهم، وتشريد 95% من سكان الجولان السوريين، وهدم 340 قرية سورية.

وشدد على أنه "لا يوجد مبرر لاستمرار هذا الصراع في ظل تأكيد الدول العربية على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استناداً لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية".

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