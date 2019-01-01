فيديو.. السيتي يكتسح أتالانتا ويقترب من ثمن نهائي دوري الأبطال

وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً كبيراً وتاريخياً على حساب ضيفه أتالانتا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقدم لاعبو مانشستر سيتي مباراة أكثر من ممتازة تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، استحقوا عليها الفوز الكبير وتحقيق النقاط الثلاث.

المفاجأة كانت أن نادي أتالانتا هو أول من بادر بالتسجيل وافتتاح أهداف المباراة عن طريق روسلان مالينوفسكي من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر المباراة.

وبعدها في الشوط الأول نجح مانشستر سيتي بالرد على أتالانتا بتسجيل هدفين التعادل والتقدم في خلال 4 دقائق فقط عن طريق نفس اللاعب كون سيرجيو أجويرو في الدقيقتين 34 و38.وفي الشوط الثاني انفجر مانشستر سيتي في وجه أتالانتا وعزز تقدمه بثلاث أهداف أخرى عن طريق نفس اللاعب رحيم ستيرلينج الذي سجل هاتريك في خلال 10 دقائق فقط بطريقة رائعة، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدف.

وفي نفس المجموعة انتهى اللقاء الثاني الذي لعب قبل مباراة مانشستر سيتي، بين شاختار دونستيك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبهذه النتائج، واصل مانشستر سيتي انفراده بالمركز الأول وصدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ليفصل نقطة واحدة فقط عن التأهل الرسمي للدور القادم.

بينما رفع دينامو زغرب وشاختار رصديهما من النقاط إلى النقطة رقم 4 في المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف لصالح الفريق الكرواتي، في الوقت الذي بقى فيه أتالانتا أخيراً بدون أى نقطة.