ليبرمان يؤكد ضرورة تشكيل حكومة وبيرتس يقترح وساطته بين نتنياهو وغانتس

القدس المحتلة / سما /

أكد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، ضرورة تشكيل حكومة وعدم الذهاب إلى انتخابات جديدة حتى وإن كان الثمن عدم وجود حزبه في تلك الحكومة.

وقال في تصريحات لإذاعة كان العبرية، "نريد أن نكون جزءًا من الحكومة المقبلة، فمن المهم أن يتم تشكيل حكومة حتى وإن كان في لحظة معينة الثمن أن لا نكون فيها".

ووجه انتقادات لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بالحديث العلني عن حكومة وحدة في الوقت الذي يعمل فيه لانتخابات جديدة.

كما وجه انتقادات لقيادات حزب الليكود، قائلا، "إنهم على المحك في حال جرت انتخابات تمهيدية داخل الحزب"، متهمًا إياهم بالتذلل ودفن أنفسهم أمام نتنياهو في ظل حديثهم أنهم لن يترشحون لرئاسة الليكود إلا بعد انتهاء عهد نتنياهو.

وفي سياق متصل، ذكرت الإذاعة ذاتها أن زعيم حزب "البيت اليهودي" رافي بيرتس اقترح أن يدخل كوسيط شخصي بين نتنياهو وزعيم حزب أزرق - أبيض بيني غانتس من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية واعة.

ووفقًا للإذاعة، فإن بيرتس يعتقد أنه يمتلك علاقات وثيقة مع كليهما، مشيرةً إلى أن بيرتس أقر مؤخرًا أن مبعوثي غانتس عرضوا عليه الانضمام لائتلاف سيقوده بدون الكتلة اليمينية لكنه رفض الاقتراح.

ومن المقرر أن يكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء اليوم، غانتس بتشكيل الحكومة خلال لقاء سيعقد بينهما الساعة الثامنة.