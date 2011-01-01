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الاحتلال يهدم منزل عائلة شهيد في مخيم قلنديا فجرا

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزل عائلة شهيد في مخيم قلنديا فجرا


القدس المحتلة/سما/

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد علي حسن خليفة المكون من ثلاثة طوابق في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس

.وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وأخلت منزل الشهيد خليفة، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدم المنزل الواقع في شارع القدس قرب حاجز قلنديا العسكري.

وأضافت المصادر ذاتها أن جيش الاحتلال أجبر أصحاب المركبات المتواجدة في المنطقة على إخلائها من المكان، إضافة إلى منع الطواقم الصحفية من تغطية عملية الهدم.يشار إلى أن الشهيد خليفة استشهد في مخيم قلنديا أول أيام شهر رمضان المبارك مطلع آب/ أغسطس عام 2011.

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