اردوغان يتحدث عن "اتفاق تاريخي" بعد محادثاته مع بوتين

وكالات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الثلاثاء، التوصل الى "اتفاق تاريخي" حول سوريا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في ختام لقائهما في سوتشي في روسيا.

وقال اردوغان في مؤتمر صحافي "اليوم توصلنا مع بوتين الى اتفاق تاريخي حول مكافحة الإرهاب، وحول الحفاظ على سلامة الاراضي السورية والوحدة السياسية لسوريا، وعلى عودة اللاجئين".

وكانت تركيا علقت الخميس هجومها على شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية إثر التوصل الى وقف لاطلاق النار ينتهي الثلاثاء الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، وذلك لإفساح المجال أمام القوات الكردية خلال هذه الفترة للانسحاب من المناطق الحدودية مع تركيا.

وبدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أسفرت عن قرارات مهمة جدا" بالنسبة لسوريا لكنه لم يوضح ما هي هذه القرارات.

وقال بوتين إن وزيري خارجية البلدين سيكشفان في وقت لاحق عما اتفق عليه الزعيمان في الاجتماع.

وتحدث بوتين بعد أن أبلغ قائد قوات كردية في شمال شرق سوريا الولايات المتحدة إنه أوفى بكل التزاماته بموجب هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان لمناقشة الوضع في شمال سوريا حيث تتوعد أنقرة باستئناف هجومها على المقاتلين الاكراد إذا لم ينجزوا انسحابهم من المنطقة الحدودية.

وقال بوتين لإردوغان في مستهل محادثاتهما في سوتشي إن "الوضع في المنطقة خطير جدا"، آملا أن يتيح لقاؤهما "ايجاد حل للقضايا الأكثر صعوبة".