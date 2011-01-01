الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد علي خليفة بمخيم قلنديا

القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد علي حسن خليفة المكوّن من ثلاثة طوابق في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المخيم، وأخلت منزل الشهيد خليفة، قبل أن تشرع الجرافات بهدم المنزل الواقع في شارع القدس قرب حاجز قلنديا العسكري.

وأجبر جنود الاحتلال أصحاب المركبات المتواجدة في المنطقة على إخلائها من المكان، ومنعوا الطواقم الصحفية من تغطية الهدم.

وارتقى الشهيد خليفة في مخيم قلنديا أول أيام شهر رمضان المبارك مطلع آب/ أغسطس عام 2011.