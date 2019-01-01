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وزير سابق بحكومة الحمدلله: قانون الجرائم الإلكترونية "إملاءات" مفروضة على أبناء شعبنا من الخارج

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير سابق بحكومة الحمدلله: قانون الجرائم الإلكترونية "إملاءات" مفروضة على أبناء شعبنا من الخارج


رام الله / سما /

أكد الوزير السابق بحكومة رامي الحمدالله، شوقي العيسة، مساء اليوم الثلاثاء، أن قانون الجرائم الإلكترونية وقوانين التحكم بإجراءات البنوك التي أقرت بعهده أثناء وجوده بتلك الحكومة، هي قوانين مفروضة على أبناء شعبنا من الخارج.

وقال العيسة في منشور على حسابه في فيسبوك، إن تلك القوانين "جايات من بره يعني إملاءات؛ علينا وعلى الدول المحيطة"، فيما لم يوضح من هي تلك الجهات.

واستنكر عدم مقدرة السلطة على قول كلمة "لا" أمام فارضي تلك القوانين، وقال: "معقول، لو مرة.. بس مرة قولوا نص لأ. قولوا ما بتأثر صفحات النت. وما بنقدر نمنعها".

وأضاف: "يا أخي قولوا احنا لأنا (لأننا) شعب (رسام الكاريكاتير الراحل) ناجي العلي عنا ادمان عالنقد".

وتابع العيسة: "الواحد إن ما لقي حدا ينتقده بينتقد حاله. أما بصم بصم على كل شي ما بنفع"، في إشارة لرضوخ السلطة لتلك القرارات.

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