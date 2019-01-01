الاحتلال يمدد اعتقال الأسير سامر العربيد مجددًا

القدس المحتلة / سما /

مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مجددًا اعتقال الأسير سامر العربيد المتهم بالمسؤولية عن الخلية التي نفذت عملية تفجير العبوة الناسفة ضد مجموعة من المستوطنين في شهر آب/ أغسطس الماضي ما أدى لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

وبحسب موقع واللا العبري، فإن المحكمة مددت اعتقال العربيد لمدة 8 أيام أخرى، مشيرًا إلى أنه لا زال يقبع في مستشفى هداسا في القدس.

وكان جدد اعتقال العربيد في الخامس عشر من الشهر الجاري. حيث كان من المفترض أن يتم خلال الأيام الماضية إخراجه من المستشفى وإعادته للسجن لاستكمال التحقيقات معه.

وكان العربيد نقل إلى المستشفى منذ أسابيع بعد تدهور حالته الصحية خلال التحقيق القاسي الذي تعرض له من محققي الشاباك.