  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمدد اعتقال الأسير سامر العربيد مجددًا

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمدد اعتقال الأسير سامر العربيد مجددًا


القدس المحتلة / سما /

 مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مجددًا اعتقال الأسير سامر العربيد المتهم بالمسؤولية عن الخلية التي نفذت عملية تفجير العبوة الناسفة ضد مجموعة من المستوطنين في شهر آب/ أغسطس الماضي ما أدى لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

وبحسب موقع واللا العبري، فإن المحكمة مددت اعتقال العربيد لمدة 8 أيام أخرى، مشيرًا إلى أنه لا زال يقبع في مستشفى هداسا في القدس.

وكان جدد اعتقال العربيد في الخامس عشر من الشهر الجاري. حيث كان من المفترض أن يتم خلال الأيام الماضية إخراجه من المستشفى وإعادته للسجن لاستكمال التحقيقات معه.

وكان العربيد نقل إلى المستشفى منذ أسابيع بعد تدهور حالته الصحية خلال التحقيق القاسي الذي تعرض له من محققي الشاباك.

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق رسمي على قرار حجب عشرات المواقع الاخبارية الفلسطينية!

المرأة الأولى والوحيدة.. تعرف على ضابطة الاستخبارات التي تعمل في وحدة "ماجلان"

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

بالصور: تعرف على الشقراء الإسرائيلية المشاركة بمؤتمر البحرين الأمني

بالصور.. الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض

لجنة فلسطينية تكشف سر توقف عملية إعمار غزة

الرئاسة اللبنانية تصدر بيانا بعد أنباء عن وفاة الرئيس ميشال عون

الأخبار الرئيسية

رئيس وزراء إثيوبيا يهدد مصر : سنحشد مليوناً في حرب سد النهضة

5

هل ستدفع مسألة "الدين والدولة" إسرائيل إلى انتخابات برلمانية ثالثة؟

الزهار: الدعوة لإجراء انتخابات "مجتزأة" مرفوض مطلقاً والمطلوب انتخابات عامة بشكل متزامن

هل إسرائيل في طريقها إلى الاتفاق مع الجهاد الإسلامي أيضًا؟

16

بالصور.. الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض