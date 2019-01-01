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صحة غزة تناشد الجهات المانحة لإنشاء مجمع طبي برفح

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تناشد الجهات المانحة لإنشاء مجمع طبي برفح


غزة / سما /

ناشدت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، كافة الجهات المانحة إلى تكثيف جهودها من أجل توفير الدعم اللازم لإنشاء مجمع طبي في رفح.

وأوضحت الوزارة، إن هذا المجمع سيساهم في تجميع وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة لأكثر من 250 ألف نسمة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت على دعمها للجهود الرسمية والشعبية التي تبذل لإقامة هذا المجمع الطبي.

وبدأ ناشطون حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة للمطالبة بإنشاء مستشفى في المدينة التي تعاني من عجز كبير في وجود مشفى قادر على تلبية خدمات المواطنين.

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