بالاسماء.. شخصيات دبلوماسية تصل وتغادر غزة

غزة / سما/

وصل العديد من الوفود والشخصيات الدبلوماسية، اليوم الثلاثاء، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع.

وأفاد المكتب الإعلامي للمعابر، بوصول العديد من الشخصيات الدبلوماسية الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ايرز.

وصول العديد من الوفود والشخصيات عبر المعبر وهم كالتالي:-

1- وصول وفد يتبع للسفارة اليابانية مكون من "6" افراد.

2- وصول وفد يتبع للجنة الدولية للصليب الأحمر مكون من "12" فرد..

3- وصول وفد مدراء مشاريع نرويجي.

4- وصول وفد يتبع للاتحاد الاوروبي مكون من "6" افراد.

5- وصول وفد من مؤسسة الاغاثة الكاثولكية.

6- وصول وفد من مؤسسة التعاون الدولي الالماني.

7- وصول وفد من منظمة الصحه العالمية

8- وصول نائب القنصل الفرنسي في القدس ومدير مكتبه.

فيما غادر العديد من الوفود المعبر بعد ظهر اليوم وهم كالتالي:-

1- مغادرة مدير مؤسسة "UN MAS".

2- مغادرة مديرة مؤسسة "UNDP" بقطاع غزة.

3- مغادرة وفد من مؤسسة أطباء بلا حدود.

4- مغادرة وفد من اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

5- مغادرة وفد من السفارة اليابانية.