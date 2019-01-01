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مجلس الوزراء السعودي يبارك الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء السعودي يبارك الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني


الرياض /سما/

بارك مجلس الوزراء السعودي ما تم الاتفاق عليه بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.

جاء ذلك في مستهل جلسة للمجلس، اليوم الثلاثاء، أطلع خلالها جلالته المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس محمود عباس.

وأشار العاهل السعودي إلى أن هذه اللجنة تأتي امتدادا لما تضطلع به المملكة من دعم واهتمام تجاه القضية الفلسطينية، سياسيا وماليا، والإسهام بما يعود نفعه على الشعبين الشقيقين، وتأكيد وقوفها مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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