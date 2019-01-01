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هيئة الأسرى تدعو لإنقاذ 40 أسيراً مريضاً في سجون الاحتلال

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تدعو لإنقاذ 40 أسيراً مريضاً في سجون الاحتلال


رام الله / سما /

دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ حياة 40 أسيراً فلسطينياً لدى إسرائيل يعانون من أمراض مزمنة.

وقال اللواء أبو بكر إن "هناك 700 أسير مريض في سجون إسرائيل، بينهم 40 حالة مرضية مزمنة"، موضحاً أن من بين الأسرى المرضى 14 أسيراً مقعداً، بالإضافة إلى حالات مرضى بالسرطان، وآخرين بحاجة إلى عمليات غسيل كلى ويعانون من تدهور صحي مستمر.

واتهم السلطات الإسرائيلية، بتعمد ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين المرضى وتعذيبهم نفسياً وجسدياً، مؤكداً أن ذلك يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وحذر أبو بكر، من تدهور الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً، لافتاً إلى أن 220 أسيراً فلسطينياً قضوا في سجون إسرائيل منذ عام 1967.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن ستة أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون إسرائيل منذ فترات متفاوتة احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

وأفادت، بأن الأسيرة هبة اللبدي (32 عاماً)، والتي تحمل الجنسيتين الفلسطينية والأردنية تعاني من تدهور صحي خطير بفعل إضرابها المفتوح عن الطعام لليوم 28 على التوالي.

وأوضحت أن اللبدي "تمر بأوضاع صحية سيئة للغاية، حيث تشتكي حالياً من نخزات وأوجاع حادة بالقلب، ومن إرهاق ودوخة مستمرة وشعور بالإغماء، بالإضافة إلى معاناتها من آلام في المعدة".

وأشارت، إلى أن السلطات الإسرائيلية قررت الأسبوع الماضي تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق اللبدي لمدة خمسة أشهر، رغم مواصلتها الإضراب عن الطعام.

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