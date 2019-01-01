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اشتية يشارك في الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى بطولكرم

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يشارك في الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى بطولكرم


طولكرم / سما /

شارك رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى، حاملا علم فلسطين على ميدان جورج حبش بمدينة طولكرم.

وأكد رئيس الوزراء "الالتزام تجاه أسرانا، الذين هم ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية، وهم ضميرنا جميعا. الرئيس أبو مازن يعمل ونحن معه، ليس فقط من أجل دفع رواتب الأسرى ومخصصاتهم، ولكن الذي يهمنا بالدرجة الأولى هي حريتهم والافراج عنهم".

وأضاف اشتية: "ان شاء الله تكون هذه الوقفة وقفة استقبال الأسرى والإفراج عنهم جميعهم، ونحن لا نميز بين أسير وأسير، وملتزمون تجاههم جميعا وهم في أعناقنا".

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