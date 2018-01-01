  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: تسليم 50 كرسيا متحركا لأشخاص عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: تسليم 50 كرسيا متحركا لأشخاص عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة


الخليل / سما /

 وزع في مقر محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، 50 كرسيا متحركا إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة، بحضور محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، ومسؤولة المساعدات الإنسانية في مكتب الرئيس، اللواء رائدة الفارس، وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية في المحافظة.

وأشاد البكري، بدور كافة الجمعيات الخيرية والإنسانية ولجان الزكاة ووزارة الأوقاف واتحاد المعاقين والمستشفى الأهلي والأطباء، وغيرهم من الذين ساندوا وساهموا في إنجاح هذا العمل، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع، شاكرا الرئيس على اهتمامه ومتابعته لهذه المشاريع الإنسانية.

وثمن اهتمام اللواء الفارس بهذه الحملات الإنسانية وتأمين احتياجات المواطنين في كافة انحاء المحافظة مدنها وقراها ومسافرها ومخيماتها وخربها.

ونوه البكري، إلى أن المحافظة ستطلق قريبا حملة لتوفير الالواح الذكية في كافة مدارس المحافظة، ويصل عدد الألواح المطلوبة الى 6 آلاف لوح ذكي.

ويأتي هذا التوزيع استكمالاً لحملة "تراحموا" بمحافظة الخليل التي نظمت بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وتستهدف ألف حالة، واستطاعت حتى الآن توزيع 515 كرسياً كهربائياً، منها 100 كرسي بتبرع من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، كما تم التبرع من حملة تراحموا بـ 81 كرسياً للمحافظات الأخرى.

يُشار الى أن حملة "تراحموا" انطلقت في تشرين ثاني 2018 ومستمرة لغاية تحقيق هدفها.

الأكثر قراءة اليوم

محكمة برام الله تصدر قرارًا بحظر 59 موقعًا إلكترونيًّا.. تعرف عليها

أول تعليق رسمي على قرار حجب عشرات المواقع الاخبارية الفلسطينية!

المرأة الأولى والوحيدة.. تعرف على ضابطة الاستخبارات التي تعمل في وحدة "ماجلان"

لاول مرة منذ 20 عاما.. دعوة القائمة العربية المشتركة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة

بالصور: تعرف على الشقراء الإسرائيلية المشاركة بمؤتمر البحرين الأمني

لجنة فلسطينية تكشف سر توقف عملية إعمار غزة

نتنياهو يعيد التكليف للرئيس الاسرائيلي وتقديرات بالذهاب لجولة ثالثة من الانتخابات

الأخبار الرئيسية

الزهار: الدعوة لإجراء انتخابات "مجتزأة" مرفوض مطلقاً والمطلوب انتخابات عامة بشكل متزامن

هل إسرائيل في طريقها إلى الاتفاق مع الجهاد الإسلامي أيضًا؟

518486C

اشتية يطلق موسم قطف الزيتون ويؤكد : منتوجنا الوطني أولوية ونسحميه

16

بالصور.. الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط وهو اليوم يسرق الأرض

الأسير غنام يدخل يومه المائة من الإضراب عن الطعام وقد يستشهد في أي لحظة