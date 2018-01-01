الخليل: تسليم 50 كرسيا متحركا لأشخاص عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة

الخليل / سما /

وزع في مقر محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، 50 كرسيا متحركا إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة، بحضور محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، ومسؤولة المساعدات الإنسانية في مكتب الرئيس، اللواء رائدة الفارس، وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية في المحافظة.

وأشاد البكري، بدور كافة الجمعيات الخيرية والإنسانية ولجان الزكاة ووزارة الأوقاف واتحاد المعاقين والمستشفى الأهلي والأطباء، وغيرهم من الذين ساندوا وساهموا في إنجاح هذا العمل، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع، شاكرا الرئيس على اهتمامه ومتابعته لهذه المشاريع الإنسانية.

وثمن اهتمام اللواء الفارس بهذه الحملات الإنسانية وتأمين احتياجات المواطنين في كافة انحاء المحافظة مدنها وقراها ومسافرها ومخيماتها وخربها.

ونوه البكري، إلى أن المحافظة ستطلق قريبا حملة لتوفير الالواح الذكية في كافة مدارس المحافظة، ويصل عدد الألواح المطلوبة الى 6 آلاف لوح ذكي.

ويأتي هذا التوزيع استكمالاً لحملة "تراحموا" بمحافظة الخليل التي نظمت بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وتستهدف ألف حالة، واستطاعت حتى الآن توزيع 515 كرسياً كهربائياً، منها 100 كرسي بتبرع من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، كما تم التبرع من حملة تراحموا بـ 81 كرسياً للمحافظات الأخرى.

يُشار الى أن حملة "تراحموا" انطلقت في تشرين ثاني 2018 ومستمرة لغاية تحقيق هدفها.